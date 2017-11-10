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Общество

Приморцы гибнут на воде

Только за лето погибли 63 человека, из них шестеро детей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

С 10 ноября в Приморье окончательно завершается навигационный период маломерных судов. В период летних каникул на водных объектах погибли 63 человека, шестеро из которых - дети. Это, в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Дальний Восток» сегодня, 10 ноября, отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Все случаи гибели произошли на необорудованных водных акваториях: на реках, карьерах, либо в местах, не предназначенных для купания и посещения жителями края. Но, тем не менее, люди зачастую пренебрегают этими правилами. Также трагедии происходят и по причине вождения маломерного судна в состоянии алкогольного опьянения. Хочется верить, что в следующем году водители будут тщательно проверять и свои маломерные суда, так как техника также может дать сбой, что приведет к трагическим последствиям не только для водителя судна, но и для пассажиров. Нужно понимать, что вы находитесь в море, где даже мелкие ошибки могут привести к большим потерям»,- сообщил Леонид Маковецкий.

В ходе пресс-конференции стало известно, что в этом году на водной акватории произошло 66 происшествий. Леонид Маковецкий также сообщил, что 65 человек удалось спасти.

« В прошлом году на водной акватории произошло 70 происшествий, 60 человек погибших. Да, в этом году статистика стала меньше, но всё равно жители Приморья пренебрегают правила нахождения на водных объектах»,- сообщил Леонид Маковецкий.

На текущий момент на учёте стоят порядка 37 тысяч судов. За прошедший навигационный период зарегистрировано 1900 судов, проведено 3000 освидетельствований. Право управлять маломерными суднами получили 1500 человек. Однако в результате патрулирований сотрудники инспекции составили 600 протоколов за нарушение правил нахождения в воде.

Леонид Маковецкий, в ходе пресс-конференции, сообщил, что в случае, если жители Приморья обнаружили нарушения на водных объектах, об этом необходимо незамедлительно сообщить в Государственную Инспекцию по маломерным судам.

«К примеру, вы видите катер без государственных номеров. Если есть возможность, возьмите и сфотографируйте на свой мобильный телефон. Потом сразу же отправьте эти данные по контактным данным Государственной инспекции по маломерным судам»,- сообщил Леонид Маковецкий.

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