IX Международная биеннале визуальных искусств завершилась во Владивостоке

Биеннале - замечательный пример взаимодействия органов власти и гражданского общества

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершилась Международная художественная выставка визуальных искусств, сообщает корреспондент РИА VladNews. За последний месяц в рамках биеннале было проведено достаточно много мероприятий, охвачены практически все культурные институции. В этом году участие в выставке приняли более 100 человек. В этом году темой биеннале стала "морфология порта", где через художественное общество решались социально-значимые вопросы. Организаторы считают, что у мероприятия большое будущее:

"Надеемся, что через два года мы сможем снова собраться, чтобы прочувствовать радость мероприятий во Владивостоке. Город продолжает жить, продолжает развиваться. Потому что, как известно, нет придела совершенству" - считает Юлия Климко, арт-директор биеннале.

"История начиналась с 1998 года, - вспоминает Игорь Ткаченко, заместитель главы администрации города - тогда биеннале было посвящено театру. В рамках того биеннале было принято решение, что театральное биеннале должно стать биеннале визуальных искусств. Мы были сгустком и перекрёстком искусства азиатского-тихоокеанского региона".

Прошедшее мероприятие было насыщенно событиями и известными людьми. Были вручены благодарственные письма, за добросовестный труд и высокий профессионализм, проявленный при организации и проведение IX Владивостокской биеннале визуальных искусств от Администрации горда Владивостока, которые получили организаторы, коллективы школы гуманитарных наук, дальневосточного государственного института, коллектив филиала Приморского Океанариума. Так, участниками стали Виктор Мизиано - главный редактор "Художественного зала", Дэвид Элиот, возглавляющий музей "Море" (Токио), Константин Бессмертный - художник, работающий в Азии. Так же был показан проект Константина Худякова, который является родоначальником digital-atr в России. В дальнейших планах у организаторов биеннале создать каталог, что послужит концептуальному осмыслению того, что произошло.