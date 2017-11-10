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Культура

IX Международная биеннале визуальных искусств завершилась во Владивостоке

Биеннале - замечательный пример взаимодействия органов власти и гражданского общества
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершилась Международная художественная выставка визуальных искусств, сообщает корреспондент РИА VladNews. За последний месяц в рамках биеннале было проведено достаточно много мероприятий, охвачены практически все культурные институции. В этом году  участие в выставке приняли более 100 человек. В этом году темой биеннале стала "морфология порта", где через художественное общество решались социально-значимые вопросы. Организаторы считают, что у мероприятия большое будущее:

"Надеемся, что через два года мы сможем снова собраться, чтобы прочувствовать радость мероприятий во Владивостоке. Город продолжает жить, продолжает развиваться. Потому что, как известно, нет придела совершенству" - считает Юлия Климко, арт-директор биеннале.

"История начиналась с 1998 года, - вспоминает Игорь Ткаченко, заместитель главы администрации города - тогда биеннале было посвящено театру. В рамках того биеннале было принято решение, что театральное биеннале должно стать биеннале визуальных искусств. Мы были сгустком и перекрёстком искусства азиатского-тихоокеанского региона". 

Прошедшее мероприятие было насыщенно событиями и известными людьми. Были вручены благодарственные письма, за добросовестный труд и высокий профессионализм, проявленный при организации и проведение IX Владивостокской биеннале визуальных искусств от Администрации горда Владивостока, которые получили организаторы, коллективы школы гуманитарных наук, дальневосточного государственного института, коллектив филиала Приморского Океанариума. Так, участниками стали Виктор Мизиано - главный редактор "Художественного зала", Дэвид Элиот, возглавляющий музей "Море" (Токио), Константин Бессмертный - художник, работающий в Азии. Так же был показан проект Константина Худякова, который является родоначальником digital-atr в России. В дальнейших планах у организаторов биеннале создать каталог, что послужит концептуальному осмыслению того, что произошло.

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120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке
02:06, 09 ноября 2017 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке

8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность. 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (8).jpg Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. RZ9A5751.jpg «Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (5).jpg Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском. «Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (21).jpg Для справки: Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским. 22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом. Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона

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