Во Владивостоке орудуют цыганки

Женщина ходят по квартирам и выпрашивающие милостыню

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке цыганки ходят по квартирам жилых домов и выпрашивают деньги, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как стало известно, мошенницы орудуют в районе улицы Надибаидзе. По словам местных жителей, две цыганки ходят по квартирам и просят "подать что-нибудь для детей", но при этом детей с ними нет. Одна из них худая, одета в синий длинный пуховик, вторая - более плотного телосложения, в куртке. Цыганки. Когда жильцы припугнули женщин полицией, мошенницы поспешили скрыться.

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