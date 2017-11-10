Первенство края по баскетболу завершилось во Владивостоке

Лучшими как среди мальчиков, так и среди девочек стали коллективы из Владивостока

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, и другие города Приморья представили свои детские команды на первенстве края по баскетболу. Трехдневные соревнования, которые прошли в спорткомплексе «Арена Спорта» собрали игроков в возрасте 14-16 лет. Встречи стали также частью спартакиады школьников, которая продолжается уже последние несколько месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.