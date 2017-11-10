Снег накроет Владивосток сегодня вечером 16:04, 10 ноября Снег накроет Владивосток сегодня вечером
Во Владивостоке джип упал с косогора 15:59, 10 ноября Во Владивостоке джип упал с косогора (Фото)
Во Владивостоке орудуют цыганки 15:28, 10 ноября Во Владивостоке орудуют цыганки (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 10 пятница
16:46
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
16:46
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда Эксклюзив
16:44
Первенство края по баскетболу завершилось во Владивостоке Видео
16:30
Сотрудники полиции предстанет перед судом во Владивостоке
16:17
Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию
16:04
Снег накроет Владивосток сегодня вечером
15:59
Во Владивостоке джип упал с косогора Фото
15:51
IX Международная биеннале визуальных искусств завершилась во Владивостоке
15:39
В Приморье могут ввести штраф за выезд на лёд
15:28
Во Владивостоке орудуют цыганки Эксклюзив
15:16
Два пятилетних мальчика пропали на прогулке в детском саду в Приморье
15:05
Необычный транспорт был замечен на АЗС во Владивостоке Фото
14:55
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов поздравил полицейских с профессиональным праздником Фото
14:44
Приморцы гибнут на воде
14:21
Чего ждать от XIV Международного фестиваля джаза во Владивостоке?
14:08
Жительницы Приморья, рискуя жизнью, спасли собаку из «илистого плена» Фото и Видео
13:55
В Приморье за сутки потушили шесть лесных пожаров
13:43
Во Владивостоке прошла серия турниров по шахматам
13:30
Работы по благоустройству дворовых территорий во Владивостоке будут продолжены в 2018 году
13:18
Приморец пытался уничтожить предприятие за отказ в приеме на работу
13:04
Из Центральной России в Приморье едет вице-губернатор
12:53
Как политические события повлияли на жизнь Приморья?
12:42
Звезда джаза научила владивостокцев правильно дышать Фото
12:30
В Приморье появились первые жертвы снегопада Фото
12:19
Вагон с осужденными едва не сгорел в Приморье
12:10
Сбербанк запустил вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%»
12:06
Невнимательный автомобилист на ровном месте создал аварию во Владивостоке Эксклюзив
11:55
Стрелок, ранивший женщину в Приморье, задержан Эксклюзив
11:43
В Приморье больше двух месяцев разыскивают молодого человека
11:31
Посещаемость горы Пидан в Приморье превышена в 500 раз
11:19
Группа Мумий Тролль выпустила трек-продолжение к песне «Владивосток 2000» Видео
11:07
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4231 (170) от 10 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эхо революции
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
А вот вам и подснежники…
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Первенство края по баскетболу завершилось во Владивостоке

Лучшими как среди мальчиков, так и среди девочек стали коллективы из Владивостока
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, и другие города Приморья представили свои детские команды на первенстве края по баскетболу. Трехдневные соревнования, которые прошли в спорткомплексе «Арена Спорта» собрали игроков в возрасте 14-16 лет. Встречи стали также частью спартакиады школьников, которая продолжается уже последние несколько месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Похожие новости
Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз
19:16, 09 ноября 2017 Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз

Национальный вопрос

ВБЩЗ: Нелегкая победа
17:29, 09 ноября 2017 ВБЩЗ: Нелегкая победа

С завода сняты все претензии

Приморье: Политическая перезагрузка
16:15, 09 ноября 2017 Приморье: Политическая перезагрузка

Простые мужские решения вместо политических интриг

Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца
17:30, 08 ноября 2017 Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца

Проблема в этот раз дошла до президента РФС и главы ФНЛ

25 лет российскому пейнтболу
16:37, 08 ноября 2017 25 лет российскому пейнтболу

Сегодня пейнтбол-клубы есть практически в каждом российском городе

Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews
13:43, 08 ноября 2017 Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews

20 новостных лет

Приморье: Горящий сезон
18:31, 07 ноября 2017 Приморье: Горящий сезон

Число природных пожаров уже превысило 500 вместо обычных 300-400