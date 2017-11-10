Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, и другие города Приморья представили свои детские команды на первенстве края по баскетболу. Трехдневные соревнования, которые прошли в спорткомплексе «Арена Спорта» собрали игроков в возрасте 14-16 лет. Встречи стали также частью спартакиады школьников, которая продолжается уже последние несколько месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Первенство края по баскетболу завершилось во Владивостоке
Лучшими как среди мальчиков, так и среди девочек стали коллективы из ВладивостокаВладивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.
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