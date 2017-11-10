Два пятилетних мальчика пропали на прогулке в детском саду в Приморье

Детей разыскали сотрудники полиции

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от заведующей детским садом в Арсеньеве, которая сообщила о пропаже двух малолетних детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции оперативно разыскали живыми и невредимыми пятилетних мальчиков, без вести пропавших в городе Арсеньеве.

Установлено, что группа детей с воспитателем гуляла на территории детского сада. Возвращаясь с дневной прогулки, два пятилетних мальчика самостоятельно покинули территорию дошкольного учреждения.

Обнаружив пропажу детей, заведующая незамедлительно обратилась за помощью в отдел внутренних дел. На поиски пропавших воспитанников дошкольного учреждения был поднят весь личный состав городской полиции. Спустя три часа дети были обнаружены около кинотеатра «Космос». Угрозы их жизни и здоровью нет. По словам воспитанников детского сада, они самовольно покинули территорию дошкольного заведения, решив самостоятельно погулять.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела воспитательную беседу с детьми и их родителями, а также с коллективом детского сада в целях недопущения самовольных уходов из дошкольного учреждения.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины, по которым дети остались без присмотра воспитателя.