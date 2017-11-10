Необычный транспорт был замечен на АЗС во Владивостоке

Кто-то всерьез воспринял выражение «по нашим дорогам только на танке и ездить»

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

На одной из автозаправочных станций во Владивостоке автомобилисты заметили танк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primore_online. По словам очевидцев, необычный транспорт прибыл на АЗС в районе Эгершельда.

Водители шутят, что кто-то слишком близко к сердцу воспринял фразу «по нашим дорогам только на танке и ездить». Как стало известно корреспонденту агентства, для военной техники существуют свои специальные АЗС. Судя по всему, танку не хватило топлива, и водителю габаритного транспортного средсва пришлось в порядке исключения заправиться на одной из АЗС города.

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