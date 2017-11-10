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Общество

И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов поздравил полицейских с профессиональным праздником

Нелегкая, но почетная миссия – стоять на страже закона
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 9 ноября, во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялось торжественное собрание в преддверии празднования 100-летия со дня образования Советской милиции и Дня сотрудников органов внутренних дел РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Исполняющий обязанности главы приморской столицы Алексей Литвинов поздравил российских стражей порядка с профессиональным праздником.

«От всех жителей нашего города поздравляю вас с профессиональным праздником. У вас нелегкая, но почетная миссия – стоять на страже закона, и владивостокцы благодарны вам за обеспечение безопасности, за ваши мастерство и выдержку, готовность быстро прийти на помощь и умение перед лицом любой угрозы стоять до конца в борьбе за торжество закона. Ваша служба связана с ежедневным риском, требует выдержки и полной самоотдачи. И вы с честью решаете эти нелегкие задачи, – подчеркнул Алексей Литвинов. – Искренне желаю вам крепкого здоровья, успеха в служении Отечеству и людям!».

За многолетний добросовестный труд, патриотическое воспитание личного состава управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Алексей Литвиноввручил памятный знак «Владивосток – город воинской славы» члену Совета ветеранов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку Виктору Гусеву. Также и.о. главы города наградил знаками отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени сотрудников УМВД РФ по городу Владивостоку Александра Абросимова, Дениса Боклагова, Евгения Лавренюка, Алексея Мельничука, Вадима Холмогорова.

В торжественном мероприятии приняли участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель краевого законодательного собрания Александр Ролик, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим Здоренко, начальник УМВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Приморского края Валерий Яшин, председатель совета почётных граждан города Владивостока Светлана Морозова, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и ветераны ведомства.

«Ваша профессия – одна из самых сложных, трудных и благородных. Ежедневно вы боретесь с преступностью, охраняете жизнь, здоровье и собственность наших граждан. Каждый из вас должен помнить о своей ответственности, быть примером для окружающих, всегда проявлять честность и твёрдость характера. Во многом благополучие нашего общества зависит от доверия к сотрудникам полиции, и это доверие важно поддерживать», – обратился к присутствующим Андрей Тарасенко, пожелав собравшимся здоровья, удачи, поддержки и понимания со стороны родных и близких.

Поздравил коллег с профессиональным праздником и начальник УМВД России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев: «Благодарю коллег, кто добросовестно несет свою службу. Особые слова благодарности и добрые пожелания - ветеранам органов внутренних дел – за их многолетний и добросовестный труд».

В рамках мероприятия состоялись выступления известных вокальных и хореографических коллективов города, творческие номера исполняли и сотрудники органов внутренних дел.

Поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили сотрудников полиции за службу почетные граждане и представители общественности.

Для справки:

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

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