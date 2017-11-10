Снег накроет Владивосток сегодня вечером

Осадки прекратятся во второй половине ночи

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Приморье находится во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае наблюдаются осадки в виде дождя и снега.

— Как и ожидалось, сегодня циклон будет проходить своим центром прямо через Владивосток, а примерно к 22 часам он окажется в районе Преображения — Ольги. Здесь он продолжит свое развитие и к утру завтрашнего дня выйдет довольно активным в пролив Лаперуза, в последующем нацеливаясь на центральную часть Охотского моря, - рассказал Борис Кубай.

Осадки могут сохраняться в Приморье на протяжении суток. Кроме того, мокрый снег и слабоотрицательная температура создадут благоприятные условия для образования гололедицы на дорогах, особенно на перевалах, и отложения льда и мокрого снега на проводах. С усилением ветра до 20–25 м/с гололед и мокрый снег на проводах могут привести к обрывам линий электропередач.

Во Владивостоке дождь перейдет в снег вечером, а ко второй половине ночи он прекратится.

Следующий циклон накроет Приморье в ночь на понедельник, 13 ноября. Осадки в виде дождя пройдут только в районах, близких к побережью.