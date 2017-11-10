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Спорт

Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию

Начало соревнований в 12 часов
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 ноября, в лесном массиве острова Русский (Форт № 11) состоится командный Кубок Владивостока по спортивному ориентированию. Мероприятие организовано федерацией спортивного ориентирования города совместно с администрацией краевой столицы.

Командные соревнования пройдут в дисциплине эстафета. Состав эстафетной команды - 2 человека по каждой возрастной группе. Количество команд от одной организации не ограничено. Не допускается формирование команд из двух действующих мастеров спорта.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, наградят медалями и грамотами.

Начало соревнований в 12 часов.

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