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Культура

Чего ждать от XIV Международного фестиваля джаза во Владивостоке?

Программа фестиваля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Джазовые фестивали мира объединяет не только музыка, но и время проведения – осень. Среди всех проводимых джазовых событий России на втором месте по популярности оказался Приморский XIV Международный джазовый фестиваль, который пройдёт с 10 по 17 ноября во Владивостоке, сообщает корреспондент VladNews.

История фестиваля началась в 2003 году и в течении 15 лет его ежегодно посещают более 5 тысяч человек. Людей привлекает музыка и возможность познакомится с иностранными исполнителями и их культурой, а музыкантам - показать свое мастерство и увидеться с коллегами. Традиционно участниками фестиваля являются звезды мирового масштаба из разных стран и представители приморского джаза.

В 2017 году участники пребудут из США, Японии, Израиля, Франции, Польши, республики Кубы и России. Среди них будут такие джазовые исполнители, как Мариам Мерабова (Москва), Adam Pieronzyk/Адам Перончик Trio (Польша), Jeremie Ternoy/Джереми Терной Trio (Франция), Роберт Анчиполовский (альт-саксофон, Израиль), Алексей Подымкин (фортепиано, Россия), Билл Гудвин (ударные, США).

По мнению Мариам Мерабовой, джазовой здвезды из Москвы, традиционный джаз не имеет национальности и языка, именно это является одной из основных идей фестиваля – «…мостик в сознание людей. Люди делят джаз на языки и это неправильно. Нет градации: это на русском, это не джаз». 

Мариам откроет фестиваль, исполнив известные джазовые хиты совместно с Эстрадным оркестром Приморской филармонии под руководством Дмитрия Бутенко, а позже с супругом Арменом Мерабовым - авторские песни.

Программа включает в себя всевозможные мастер-классы и творческие встречи, конференции. Каждый сможет найти что-то себе по душе и, кончено же, насладиться музыкой в стенах Приморской филармонии.

Для приморских исполнителей выделена специальная номинация «Приз зрительских симпатий», благодаря которой они смогут показать себя миру джаз-музыки, после чего, победители станут хедлайнерами в следующем фестивальном году – так один фестиваль будет продолжать предыдущий.

Также среди зрителей будут разыгрываться ювелирные украшения, которые будут являть собой живое воспоминание этого джазового года.

Программа фестиваля:

10 ноября — Мариам Мерабова (Москва)

11 ноября — Adam Pierończyk Trio (Польша)

12 ноября — Jeremie Ternoy Trio (Франция)

13 ноября — виртуальный концертный зал «Леди-джаз посвящается»

14 ноября — квартет Анчиполовского

15 ноября — «Tokyo Moon» (Япония)

16 ноября — музыкальный проект «Jazz Acoustic Project»

17 ноября — Cuba Libre Tres`n`jazz (Куба)

Выступления музыкантов пройдут в большом зале Приморской филармонии (Светланская, 15). Начало — в 19:00.

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

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8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность. 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (8).jpg Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. RZ9A5751.jpg «Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (5).jpg Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском. «Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (21).jpg Для справки: Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским. 22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом. Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона

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