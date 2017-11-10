Чего ждать от XIV Международного фестиваля джаза во Владивостоке?

Программа фестиваля

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Джазовые фестивали мира объединяет не только музыка, но и время проведения – осень. Среди всех проводимых джазовых событий России на втором месте по популярности оказался Приморский XIV Международный джазовый фестиваль, который пройдёт с 10 по 17 ноября во Владивостоке, сообщает корреспондент VladNews.

История фестиваля началась в 2003 году и в течении 15 лет его ежегодно посещают более 5 тысяч человек. Людей привлекает музыка и возможность познакомится с иностранными исполнителями и их культурой, а музыкантам - показать свое мастерство и увидеться с коллегами. Традиционно участниками фестиваля являются звезды мирового масштаба из разных стран и представители приморского джаза.

В 2017 году участники пребудут из США, Японии, Израиля, Франции, Польши, республики Кубы и России. Среди них будут такие джазовые исполнители, как Мариам Мерабова (Москва), Adam Pieronzyk/Адам Перончик Trio (Польша), Jeremie Ternoy/Джереми Терной Trio (Франция), Роберт Анчиполовский (альт-саксофон, Израиль), Алексей Подымкин (фортепиано, Россия), Билл Гудвин (ударные, США).

По мнению Мариам Мерабовой, джазовой здвезды из Москвы, традиционный джаз не имеет национальности и языка, именно это является одной из основных идей фестиваля – «…мостик в сознание людей. Люди делят джаз на языки и это неправильно. Нет градации: это на русском, это не джаз».

Мариам откроет фестиваль, исполнив известные джазовые хиты совместно с Эстрадным оркестром Приморской филармонии под руководством Дмитрия Бутенко, а позже с супругом Арменом Мерабовым - авторские песни.

Программа включает в себя всевозможные мастер-классы и творческие встречи, конференции. Каждый сможет найти что-то себе по душе и, кончено же, насладиться музыкой в стенах Приморской филармонии.

Для приморских исполнителей выделена специальная номинация «Приз зрительских симпатий», благодаря которой они смогут показать себя миру джаз-музыки, после чего, победители станут хедлайнерами в следующем фестивальном году – так один фестиваль будет продолжать предыдущий.

Также среди зрителей будут разыгрываться ювелирные украшения, которые будут являть собой живое воспоминание этого джазового года.

Программа фестиваля:

10 ноября — Мариам Мерабова (Москва)

11 ноября — Adam Pierończyk Trio (Польша)

12 ноября — Jeremie Ternoy Trio (Франция)

13 ноября — виртуальный концертный зал «Леди-джаз посвящается»

14 ноября — квартет Анчиполовского

15 ноября — «Tokyo Moon» (Япония)

16 ноября — музыкальный проект «Jazz Acoustic Project»

17 ноября — Cuba Libre Tres`n`jazz (Куба)

Выступления музыкантов пройдут в большом зале Приморской филармонии (Светланская, 15). Начало — в 19:00.