Жительницы Приморья, рискуя жизнью, спасли собаку из «илистого плена»

Девушки не побоялись и вытащили животное из болота

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Девушки из Приморья рискнули жизнью ради собаки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в селе Прохладное, Надеждинский район Приморья. Екатерина услышала вой, доносящийся из болота. Подойдя поближе, девушка обнаружила собаку, застрявшую в трясине. Животное издавало жалобный вой.

Самостоятельно подобраться к центру болота и спасти пса не представлялось возможным, поэтому девушка обратилась в МЧС, где ей в помощи отказали. Но оставить животное погибать девушка не решилась.

Вместе со своей подругой Катя организовала целую операцию по спасению несчастной собаки. Теперь уже две Кати боролись за жизнь животного: одна девушка подносила доски, которые подкладывались под ноги другой для того, чтобы приблизиться к псу и достать его из ила. К слову сказать, собаку накрепко засосало в болото.

На спасение ушло очень много времени и сил, однако вызволить из «илистого плена» животное все же удалось. Судя по всему, дворняга слишком давно сидела в болотной тине и не могла выбраться: у собаки не двигались задние лапы, и она была очень истощена.

После завершения спасательной операции пса доставили в клинику, назвали Велеса, отмыли, покормили и оставили отогреваться – у собаки сильное переохлаждение. После того, как животное восстановится и вылечится от болезни, которую обнаружили после проведения анализов, для нее будут подыскивать дом и семью.

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