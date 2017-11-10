В Приморье появились первые жертвы снегопада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Так, серьезное транспортное происшествие произошло в Дальнегорске. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом, после чего ушел в кювет.
В результате столкновения незначительные травмы получил водитель иномарки. Пассажиры автобуса не пострадали.
Госавтоинспекция напоминает, что автолюбителям следует быть предельно внимательными на дорогах. Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку сцепление с дорогой из-за снега и льда снижается.
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