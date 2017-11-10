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Общество

Сбербанк запустил вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%»

В канун Нового года Сбербанк дарит своим клиентам новую возможность надёжно и выгодно разместить свои деньги
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил новые вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%», приуроченные к приближающемуся Новому году, сообщает Сбербанк.

Вклад «Просто 7%» с максимальной ставкой 7% годовых можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах Сбербанка. Вклад «Просто 6,5%» с максимальной ставкой 6,5% годовых доступен во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц.

«В канун Нового года Сбербанк дарит своим клиентам новую возможность надёжно и выгодно разместить свои деньги, — прокомментировал и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Стёпочкин. — В числе преимуществ вкладов «Просто 7%» и «Просто 6,5%» — привлекательная процентная ставка для достаточно небольших сумм».

Вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» можно открыть до 31 декабря 2017 года включительно. Оба вклада открываются в рублях, срок размещения — 5 месяцев. Минимальные суммы вкладов — 100 тысяч рублей, начисление процентов производится в конце срока вкладов. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены.

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