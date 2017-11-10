Приморец пытался уничтожить предприятие за отказ в приеме на работу

Злоумышленник лишился свободы на 2 года

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Житель Черниговского района осужден за совершение 5 преступлений по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что все преступления совершены фигурантом из мести к руководству местного сельскохозяйственного предприятия с. Снегуровка Черниговского района за то, что ему отказывали в приеме на работу.

Так, с апреля по ноябрь 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно поджигал имущество предприятия. В результате его действий огнем было уничтожено порядка 385 тонн сена, 2 коровника, ангар и навес. Ущерб от пожара составил 1,9 млн рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Исковые требования к осужденному о возмещении материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

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