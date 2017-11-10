Стрелок, ранивший женщину в Приморье, задержан

Мужчина хотела напугать выстрелом шишкарей

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Мужчина, ранивший женщину из ружья в Архиповке Чугуевского района, был задержан сотрудниками полиции, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал источник агентства, на подозреваемого указали односельчане. Стрелявший был доставлен в отдел полиции села Чугуевка. Мужчина написал явку с повинной, из текста которой следует, что его целью была вовсе не женщина, а попытка запугать неместных шишкарей, которые находились в гостях у пострадавшей, выстрелом в окно.

По нелепому стечению обстоятельств девушка в момент выстрела встала перед окном.

Так же сообщается, что по последним данным ранение не является смертельным и даже тяжелым: пуля вошла под лопаткой, вышла под ребром, не задев жизненно важных органов.

Также стало известно, что мужчина не был заключен под стражу, а продолжается находиться на свободе.

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