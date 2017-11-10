Во Владивостоке прошла серия турниров по шахматам

Турниры проходили в двух возрастных группах

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

273 человека приняли участие в серии турниров по шахматам, посвященных Дню народного единства, прошедших во Владивостоке на осенних школьных каникулах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В соревнованиях приняли участие как начинающие шахматисты, так и разрядники и опытные международные мастера. Площадкой для проведения столь масштабных мероприятий стал Дворец детского творчества, а организатором выступила шахматная федерация города.

Турниры по классическим шахматам проходили в трех возрастных группах. В младшей возрастной группе среди детей 2009 года рождения и моложе победителем стал Александр Смирнов. Андрей Тихоновецкий и Александр Комар стали, соответственно, серебряным и бронзовым призерами турнира. А первое место среди девочек заняла Варвара Михайлюк.

Среди мальчиков 2007-2008 годов рождения по 8 очков набрали Руслан Копкин и Марк Щербаков. По дополнительному показателю золотая медаль досталась Руслану, а Щербаков завоевал «серебро». Бронзовую медаль взял Евгений Сордонов.

В старшей возрастной группе уверенно победил Илья Богдановский, набравший 8,5 очков из 9. Вторым призером стал Алексей Лысенко, а Михаил Землянский стал третьим.

Турниры, в которых могли принимать участие начинающие юные шахматисты, еще не имеющие спортивного разряда, проходили в двух возрастных группах. По итогам соревнований 29 юным интеллектуалам будет присвоен третий юношеский разряд. А абсолютными победителями стали Максим Клюев среди младших участников и Евгений Огай в старшей возрастной группе.

Самые опытные шахматисты мерились силами в турнире по быстрым шахматам и блицтурнире. Мастер ФИДЕ из Артема Сергей Муратов стал победителем в быстрых шахматах, а международный мастер Сергей Кравцов выиграл блицтурнир.

Отметим, что вот уже несколько лет во Владивостоке идет настоящий шахматный бум. В городе регулярно занимается шахматами более 1000 детей, и их количество постоянно растет. И поэтому появление нового шахматного клуба всегда является большим событием.

Теперь праздник пришел на улицу района Второй Речки – там открылся детский шахматный клуб «Маэстро» - уже четвертый шахматный клуб, работающий под эгидой городской шахматной федерации. Новый клуб располагается по адресу улица Енисейская, 3 и уже ждет маленьких жителей города, желающих постигать азы мудрой игры. Записаться на занятия можно по телефону 8-964-436-00-18.