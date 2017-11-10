Звезда джаза научила владивостокцев правильно дышать

Мариам Мерабова провела мастер-класс в приморской столице

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В рамках XIV Международного фестиваля джаза Владивосток посетила знаменитая Мариам Мерабова, которая провела мастер-класс в Большом зале Приморской филармонии, сообщает корреспондент РИА VladNews. Гостей знаменитая джазовая певица встретила песней под аккомпанемент фортепиано в исполнении своего мужа - Армена Мерабова.

Особый интерес Мариам уделила речевому аппарату: артистка рассказала, на что надо обращать внимание и какие «капканы» подстерегают неопытных исполнителей, а также посоветовала заниматься одновременно и сценической речью, и «олдскулом», и различными упражнениями для произношения согласных и гласных.

«Сначала надо поставить базу. База стоит на дыхании: дыхание диафрагмальное, в объеме легких - все это как «Отче наш» и никак это не обойти», - рассказывает певица. - Когда два года Николай Носков кричит мне: «Перестань дурью маяться, начни дышать!», начинаешь понимать: мы не говорим о стилистике, мы говорим об инструменте. Голос как инструмент. То есть при любой стилистике понимаешь, что этот инструмент должен работать правильно».

Для наглядной демонстрации Мариам пригласила желающих из зала, чтобы выступить и разобрать проблемные моменты с дыханием. На сцену вышла вокалистка группы «Fire&Fox» Светлана Князева, с которой весь зал опробовал некоторые упражнения для диафрагмального дыхания.

Сегодня, 10 ноября, Мария Мерабова откроет XIV Международный джазовый фестиваль. Совместно с Эстрадным оркестром Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко джазовая певица исполнит всемирное известные шедевры.