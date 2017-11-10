В Приморье больше двух месяцев разыскивают молодого человека

Полиция и волонтеры просят помощи

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье при странных обстоятельствах пропал Капуста Никита, 1995 г.р., проживающий в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сообщается, что молодой человек в последний раз выходил на связь в конце августа 2017 года. До настоящего времени местонахождение Никиты Капуста до сих пор неизвестно. Парень находиться в любом населенном пункте Приморского края или Хабаровского края.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 180 см., плотного телосложения, волос русый, глаза серые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com