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Вагон с осужденными едва не сгорел в Приморье

Конвоируемые были эвакуированы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В конце октября во время конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожному маршруту «Владивосток – Хабаровск» на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Конвоируемые были срочно эвакуированы, после чего приступили к тушению пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона в составе поезда №973.

В результате грамотных и слаженных действий удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар, предотвратить распространение огня на другие вагоны, не допустить травматизма среди личного состава, конвоируемых лиц и иных граждан.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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