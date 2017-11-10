Вагон с осужденными едва не сгорел в Приморье

Конвоируемые были эвакуированы

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В конце октября во время конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожному маршруту «Владивосток – Хабаровск» на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Конвоируемые были срочно эвакуированы, после чего приступили к тушению пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона в составе поезда №973.

В результате грамотных и слаженных действий удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар, предотвратить распространение огня на другие вагоны, не допустить травматизма среди личного состава, конвоируемых лиц и иных граждан.

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