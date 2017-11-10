Невнимательный автомобилист на ровном месте создал аварию во Владивостоке

Столкнулись джип и легковушка

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП ,сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Адмирала Юмашева. Водитель джипа марки Toyota Hilux Surf, мужчина 1980 года рождения, двигаясь со стороны улицы Котельникова в сторону улицы Ладыгина при повороте налево не занял крайнее левое положение и совершил столкновение с автомобилем марки Toyota Premio под управлением молодого человека 1991 года рождения. В результате столкновения пострадала пассажирка джипа - женщина 1984 года рождения. С сотрясение мозга пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что водитель авто марки Toyota Premio в 2017 году к административной ответственности не привлекался.

Все детали аварии еще предстоит выяснить.

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