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Общество

Приморским автолюбителям следует быть предельно внимательными на дорогах

Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды, в результате чего неблагоприятные погодные условия могут значительно осложнить дорожную ситуацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, чтобы избежать ДТП. Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку сцепление с дорогой из-за снега и льда снижается.

По статистике, во время резкой смены погоды количество аварий на дорогах увеличивается. Автолюбителям не стоит забывать о необходимости соблюдения скоростного режима и бокового интервала между транспортными средствами в период гололедицы. Необходимо также учитывать сложный ландшафт Владивостока и по возможности избегать движения по крутым спускам и подъемам: в период непогоды они представляют опасность.

Кроме этого, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям Приморья проверить техническое состояние своего автомобиля: следить за наличием стеклоомывающей жидкости, исправностью тормозной системы и системы обдува стекол.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить проезжую часть дороги только в установленных для перехода местах.

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