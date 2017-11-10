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Общество

Работы по благоустройству дворовых территорий во Владивостоке будут продолжены в 2018 году

Об этом владивостокцам рассказали в школе «Управдом»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

8 ноября в актовом зале администрации города Владивостока состоялось очередное занятие школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Участниками бесплатного семинара в сфере ЖКХ стали десятки горожан.

В повестке дня значился вопрос «Муниципальная программа “Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы”». С докладом на эту тему выступил начальник управления содержания жилищного фонда администрации приморской столицы Григорий Пейхвассер.

Григорий Пейхвассер рассказал, что Владивосток в этом году принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в краевой столице отремонтировано 15 дворовых территорий: ремонт проведен с полной заменой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров. Практически завершены ремонтные работы еще на двух дворовых территориях.

«От жильцов мы слышим положительные оценки о проведенных ремонтных работах на их дворовых территориях, – отметил Григорий Пейхвассер. – Планируется, что работа в этом направлении будет продолжена в следующем году».

Начальник УСЖФ рассказал, что федеральная программа по формированию комфортной городской среды в части благоустройства придомовых территорий предусматривает, что ремонтные работы во дворах должны будут в следующем году проводиться на условиях софинансирования. Данный вопрос будет обсуждаться совместно с Общественной комиссией и депутатами Думы города Владивостока. Как отметил Григорий Пейхвассер, софинансирование позволит отремонтировать в городе больше дворов.

В настоящее время в целях выявления объектов, нуждающихся в благоустройстве, в городе ведется инвентаризация всех дворовых, общественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки. Составляются паспорта, на основании которых будет разработана программа по формированию современной городской среды на последующие годы.

«Для информирования жителей Владивостока о ходе реализации программы на сайте администрации города создан специальный тематический раздел «Современная городская среда», – отметил Григорий Пейхвассер. – Здесь размещены документы, проект программы на 2018-2022 годы, новости о ходе реализации программы».

Второй темой семинара стала «Имущественные налоги». На вопросы слушателей ответил заместитель начальника инспекции по Фрунзенскому району города Владивостока управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Андрей Марченко.

Организаторами образовательного проекта «Управдом» выступают управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и общественная организация «Домовой контроль».

Планируется, что следующее занятие школы «Управдом» состоится 29 ноября. Семинары проходят на бесплатной основе, их слушателями могут стать все желающие. 

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