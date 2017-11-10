Посещаемость горы Пидан в Приморье превышена в 500 раз

Этот природный объект может принести большой доход, если будет иметь хозяина

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В 2017 году в 500 раз превысило норму количество туристов, посещающих одно из самых загадочных и популярных мест - Пидан, сообщает РИА VladNews. Об это рассказал доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук (ШЕН) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Андрей Сазыкин.

По его словам, в 2002 году в выходные в октябре на Пидан поднимались более 170 человек за сутки. В 2017 году суточная посещаемость увеличилась буквально в 10 раз и достигла 1700. Из этого следует вывод, что общая рекреационная нагрузка на легендарную вершину превышена в 500 раз.

Последний раз подсчеты были проведены преподавателями и студентами ДВФУ на точке наблюдения в около вершины горы. Был зафиксирован каждый покоритель Пидана, учитывался и пол, и возраст. Ученые отмечают, что этот природный объект может принести большой доход, если будет иметь хозяина. Оборот горы Ливадийской в день пиковой нагрузки в октябре 2017 года составил около 3,4 млн рублей из расчета 2 тыс. рублей за тур, которую предлагают местные турагентства.

"Сейчас на популярных природных памятниках Приморья происходит дигрессия ландшафтов: разрушается почвенный покров, вырождается растительность, происходит замусоривание. Уверен, что нам нужно вернуться к идее создания Южно-Приморского природного парка - это дало бы правовую и организационную базу для охраны территории и регулирования рекреационных нагрузок", - добавил Андрей Сазыкин.