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Общество

Группа Мумий Тролль выпустила трек-продолжение к песне «Владивосток 2000»

Песня «Ой» войдет в новый альбом «СеверозападХВосток»
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Группа «Мумий Тролль» выпустила песню «Ой», съемки клипа которой проходили во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

-Сама песня в некотором роде является продолжением песни «Владивосток 2000», словно развивает тему перевернувшегося «круизера». Мне показалось интересным сделать попытку не рассматривать под лупой происходящее в песне, а наоборот глянуть на нее совершенно иными глазами, - рассказал Илья Лагутенко.

Главный героем в клипе стала кукла Тоби, который отправился в путешествие на фестиваль V-ROX во Владивосток.

Отметим, что релиз альбома «СеверозападХВосток» запланирован на начало 2018 года.

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