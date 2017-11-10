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Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Один человек был госпитализирован
Фото: vlcrime.ru Фото: vlcrime.ru
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Вечером в четверг, 9 ноября, произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Как стало известно, водитель на автомобиле Toyota Hilux Surf двигался со стороны улицы Баляева в сторону Юмашева. В районе Баляева, 10 водитель решил развернуться с крайней правой полосы. В тот же момент по второму ряду ехал автомобиль Toyota Premio.

Водитель седана не ожидал такого маневра джипа и врезался ему в бок. От удара Toyota Premio покатилась назад и столкнулась с автомобилем Toyota Vitz, а малолитражка задела Toyota Rav4.

В результате ДТП пострадала пассажирка внедорожника, медики доставили ее в больницу. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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