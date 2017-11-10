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Политика и экономика

«Газпром» рассматривает возможность строительства завода СПГ во Владивостоке

Мощность завода может составить 1,5 млн тонн
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

"Газпром" рассматривает возможность строительства завода СПГ во Владивостоке мощностью 1,5 млн тонн для поставки газа в Китай, Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает РИА VladNews. Об этом говорится в проспекте евробондов российского газового холдинга.

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг реанимирует работу по проекту "Владивосток СПГ", он будет среднетоннажным.

По его словам, в самое последнее время проект перешел в разряд рабочих.

Летом 2015 года Миллер заявлял, что проект "Владивосток СПГ" не будет реализован в ближайшее время. Тогда проект предполагал строительство в районе Владивостока завода по производству СПГ с возможной мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь на 5 млн тонн СПГ в год планировалось запустить в конце 2018 года - начале 2019 года, а спустя два года - еще одну очередь.

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