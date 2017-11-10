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Общество

Директор предприятия в Приморье обвиняется в налоговом преступлении

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Генеральный директор коммерческого предприятия в Приморье обвиняется в сокрытии средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью. 

По данным следствия, с марта 2015 по январь 2016 года обвиняемый, достоверно зная, что у предприятия образовалась задолженность по налогам на сумму почти 10 млн. рублей, имея реальную возможность погасить ее, умышлено сокрыл денежные средства.

В настоящее время задолженность предприятия по налогам погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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