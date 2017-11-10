Жительница Приморья обвиняется в использовании подложного документа

Злоумышленница предстанет перед судом

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы поселка Славянка, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что женщина работала в поселке Славянка в одном из магазинов в должности специалиста по продажам мобильных телефонов. Получив доступ к паспортным данным одного из клиентов, который досрочно погасил кредит за телефон, обвиняемая оформила от его имени заявление и заключила кредитный договор с целью приобретения сотового телефона стоимостью более 33 тысяч рублей. После того как женщина вовремя не оплатила ежемесячный взнос, потерпевший узнал от банка о задолженности по кредиту и обратился в полицию.

В ходе розыска сотрудника полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей либо ареста на срок до шести месяцев.

В настоящее время расследование завешено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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