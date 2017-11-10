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Спорт

Во Владивостоке пройдет первенство отделения джиу-джитсу муниципальной школы единоборств

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 ноября, во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30б, борцовский зал) состоится первенство отделения джиу-джитсу среди младших поясов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Турнир пройдет по правилам «kakuto system» (полноконтактные поединки).

Как рассказали в муниципальной школе единоборств Владивостока, свое мастерство, ловкость и силу в этот день продемонстрируют порядка 70 юных спортсменов и спортсменок отделения джиу-джитсу. Поединки будут проходить в возрастных категориях от 10 до 15 лет.

Спортивные состязания организованы Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный.

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