Во Владивостоке сегодня открывается второй цикл занятий в городской школе «Звезды КВН»

Учебная программа школы КВН

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Завтра, 10 ноября, в 18 часов во Владивостоке во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, малый зал) открывается очередной цикл занятий в городской школе «Звезды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году занятия юмористического кружка будут посещать 27 человек.

Школа «Звезды КВН» работает на базе Дворца детского творчества. Занятия бесплатные. В школе веселых и находчивых будут заниматься школьники от 13 до 17 лет. В учебную программу школы КВН будут входить:

- обучение основам и правилам игры «Клуба веселых и находчивых»;

- формирование навыков сценического мастерства;

- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз.

Напомним, открытие школы «Звезды КВН» состоялось 15 февраля этого года. Занятия посещали как опытные игроки, так и те, кто ни разу не играл в КВН. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества краевой столицы.

Всем юным юмористам предстоит объединиться в команды и принять участие в играх этого учреждения.По окончанию обучения все участники сдадут экзамены и получат дипломы.

За всей информацией можно также следить в официальной группе школы «Звезды КВН» ВКонтакте.