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МВД Приморья: Стрелявший в приморском селе до сих пор не найдет

Пострадавшая находится в реанимации
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ранения женщины в селе Архиповка Чугуевского района, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в селе Архиповка Чугуевского района. В результате выстрела со стороны улицы 35-летняя местная жительница получила ранение. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.

Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.

Напомним, накануне ранним утром в приморском селе была ранена женщина из ружья 16 калибра. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время поиск преступника продолжается. Жители села находятся в шоковом состоянии, так как стрелявший может быть среди них.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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