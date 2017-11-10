Снег и обледенение дорог ожидается сегодня в Приморье

Погода в крае сегодня, 10 ноября, потенциально опасна

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидается снег и обледенение дорог.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью Республики Саха , северу и югу Камчатского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области,Сахалинской области и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 9 ноября, во Владивостоке сегодня вечером ожидается снег.

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