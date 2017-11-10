Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 ноября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности отменены следующие рейсы:

502 Владивосток - Спасск 16:15

539 Владивосток - Кировка 18:00