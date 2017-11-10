Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 ноября

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 16:15
539 Владивосток - Кировка 18:00
Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 16:15
539 Владивосток - Кировка 18:00
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