Сегодня, 10 ноября, четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.15.
Рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.15.
Рейс Y7-520 из города Санья прибывает раньше на 40 минут – в 10.30
Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 12.00.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.