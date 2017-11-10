Изменения в расписании

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.15.

Рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.15.

Рейс Y7-520 из города Санья прибывает раньше на 40 минут – в 10.30

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 12.00.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.