Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Адреса:
100-летия Владивостока пр-кт 161,
Вязовая ул.7,
Героев Варяга ул.8,
Красного Знамени пр-кт 107,
Лермонтова ул.93, 95, 97, 99,
Луговая ул.66,
Нерчинская ул.21, 3,
Партизанский пр-кт 10, 12, 12А, 14, 2, 6, 8, 16/18,
Плещеева ул.17,
Рыбацкая ул.56,
Салтыкова ул.11, 6, 7,
Сахалинская ул.42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
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