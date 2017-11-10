Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 161,

Вязовая ул.7,

Героев Варяга ул.8,

Красного Знамени пр-кт 107,

Лермонтова ул.93, 95, 97, 99,

Луговая ул.66,

Нерчинская ул.21, 3,

Партизанский пр-кт 10, 12, 12А, 14, 2, 6, 8, 16/18,

Плещеева ул.17,

Рыбацкая ул.56,

Салтыкова ул.11, 6, 7,

Сахалинская ул.42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

Сиреневая ул.2,

Толстого ул.48,

Цимлянская ул.83, 85, 87,

Шевелева ул.2,

Шоссейная 2-я ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 7, 8,

Шоссейная 3-я ул.1, 11, 13, 17, 3, 4, 9