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Во Владивостоке сегодня вечером ожидается снег

Погоду в Приморье определяет циклон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, погоду в Приморье определяет циклон. В крае осадки , местами сильные, ветер южный сильный, температура -5...+9°C. На дорогах гололедица, сообщает Примпогода. 

Во Владивостоке осадки, (преимущественнно в виде дождя), вечером со снегом. Ветер южный сильный, температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске облачно, осадки (дождь со снегом). Утром на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, с утра сильный. Температура воздуха 6...8°C.

В Находке облачно, с утра дождь, днем временами сильный. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха +6...+8°C.

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