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Рубль готовит подарок приморцам

Курс валют на 10 ноября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Центарльный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59,25 рубля, а евро-68,78 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сошлись во мнении, что курс рубля до конца текущего года останется в среднем состоянии. Рублю помогают сохранять устойчивость стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина, а также всплеск потребительской активности, который таргетирует инфляцию.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 59,60 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 58.95 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 69,10 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 68,70 рубля за один евро.

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