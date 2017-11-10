Гороскоп на 10 ноября 07:32, 10 ноября Гороскоп на 10 ноября
Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо 06:26, 10 ноября Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда 22:53, 09 ноября Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 10 пятница
07:40
Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину Эксклюзив
07:40
Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае Фото
07:32
Гороскоп на 10 ноября
06:26
Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо
05:19
Лунный календарь на ноябрь 2017 года: фазы луны по дням
04:22
До конца приема заявок на конкурс «Волонтёр года-2017» осталось 7 дней
03:17
Уфологи: НЛО с инопланетянами прибудет на Землю 9-10 ноября
02:32
Энергетики рассказали о причинах аварии на электросетях во Владивостоке
01:04
За сутки в Приморье потушили лесные пожары на площади около 900 га
00:26
Суд отклонил иск Навального к Владимиру Путину
Ноябрь, 09 четверг
23:50
Соль в России до конца года подорожает на 10%
22:53
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда Эксклюзив
22:36
«Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток
21:32
Андрей Тарасенко пригласил в Приморье крупного игрока на рынке вольфрама
20:32
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
20:32
Зима придет в Приморье на следующей неделе, - Кубай
20:17
​Адвокат Игоря Пушкарёва прокомментировал перенос заседания Верховного суда Эксклюзив
19:26
В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву Эксклюзив
19:16
Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз Видео
18:33
Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет Видео
18:15
Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:09
В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой
17:54
Необычный товар пытался привезти в Приморье гражданин США
17:47
Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье
17:40
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:34
Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока
17:29
ВБЩЗ: Нелегкая победа
17:17
Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные
17:05
Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье
16:55
Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье Фото
16:53
Владивостокцам расскажут, как создать на даче красивый сад своими руками
16:39
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке Видео
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4231 (170) от 10 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эхо революции
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
А вот вам и подснежники…
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 ноября, во Владивостоке пройдет первенство по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 13 лет. Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями, кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. Вход свободный. Начало турнира в 11 часов.

Похожие новости
Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно
16:02, 09 ноября 2017 Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно

Масса контейнеровоза составила 5086 тонн

Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке
15:50, 09 ноября 2017 Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке

Начало соревнований в 10 часов 12 ноября

Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО
19:26, 08 ноября 2017 Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО

Студия танца Butterfly провела зажигательную разминку перед выполнением испытаний

В ФК «Луч-Энергия» произошли кадровые изменения
17:17, 08 ноября 2017 В ФК «Луч-Энергия» произошли кадровые изменения

Евгений Стрижиченко возглавит клуб

«Спартак» обыграл «Рязань» во Владивостоке
13:52, 08 ноября 2017 «Спартак» обыграл «Рязань» во Владивостоке

Баскетболисты выигрывают третий матч подряд

Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу
13:27, 07 ноября 2017 Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу

Сегодня состоится встреча с «Рязанью»

Сборная России по футболу представила новую форму для ЧМ-2018
23:37, 05 ноября 2017 Сборная России по футболу представила новую форму для ЧМ-2018

Матчи чемпионата пройдут в нескольких городах России