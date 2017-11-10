Во Дворце спорта «Юность» состоится первенство Владивостока по самбо

Вход свободный

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 ноября, во Владивостоке пройдет первенство по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 13 лет. Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями, кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. Вход свободный. Начало турнира в 11 часов.