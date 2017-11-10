Лунный календарь на ноябрь 2017 года: фазы луны по дням

Знание точной даты наступления очередной фазы поможет спланировать график предстоящих задач

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Давно известно, что Луна оказывает влияние на жизнедеятельность всех организмов на Земле. Она регулирует приливы и отливы, рост зеленых насаждений, а также ее влияние отражается на здоровье людей и животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Лунный календарь позволит Вам всегда быть в курсе того, какая в данный момент Луна.



Например, новолуние и растущая Луна позволяют строить планы и начинать новые дела. Первые лунные дни хороши для очистки организма, посещения бани, наведения порядка как в доме, так и в мыслях.



Первая лунная четверть характеризуется приливом сил, а в полнолуние следует осторожно подходить к сложным делам. Также в этот период нужно избегать ссор, не обострять обстановку на работе и дома. А на убывающей Луне хорошо получать результаты труда.



Зная заранее особенности того или иного дня, можно избежать множества неприятностей.



Знание точной даты наступления очередной фазы поможет спланировать график предстоящих задач. Кроме того, Луна, проходя определенный знак, отвечает за состояние каждого органа человека.