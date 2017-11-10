До конца приема заявок на конкурс «Волонтёр года-2017» осталось 7 дней

Подать заявку можно лично, прийдя в офис МРЦ

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

17 ноября во Владивостоке станет последним днем приема заявок на участие в городском конкурсе «Волонтёр года-2017», сообщет РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. После экспертный совет рассмотрит документы кандидатов, определит победителей и лауреатов, а 5 декабря – в Международный день добровольца, будут озвучены имена самых активных помощников Владивостока.

Заявки на участие в городском конкурсе могут подавать активные молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые бескорыстно помогают Владивостоку и его жителям. Ознакомиться с положением конкурса «Волонтер года-2017», а также скачать бланк заявки на участие можно на сайте mrc-vlad.ru.

«Этот конкурс мы проводим во Владивостоке в третий раз. Это как способ сказать «спасибо» всем тем, кто помогал жителям Владивостока на протяжении всего года. Уже сейчас готовим подарки для победителей. И что приятно – нас в этом деле поддерживают надежные партнеры. Это, в частности, Всероссийский детский центр «Океан», который дарит бесплатную путевку в одну из профильных смен,– рассказывает Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Помимо Гран-при в городском конкурсе «Волонтёр года-2017» есть номинации: «Лидер волонтёрского проекта», «Самый опытный волонтёр», «Признание экспертного совета», «Личный вклад в добровольчество», «За вклад в социальное добровольчество» и «Самый активный волонтёр».В каждой из номинаций будут названы победители, а также лауреаты второй и третей степени.

Подать заявку можно лично, прийдя в офис МРЦ, расположенный по адресу: ул. Пограничная, 12. Телефон для справок: 222-22-94. Либо отправить по электронной почте: info@mrc-vlad.ru.