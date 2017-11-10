За сутки в Приморье потушили лесные пожары на площади около 900 га

Режим ЧС объявлен в пяти муниципалитетах

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты за сутки потушили в Приморье восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах общей площадью порядка 900 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Лазовском районах, а также в Дальнегорске и Уссурийске. Всего же в крае на сегодняшний день продолжают действовать 14 лесных пожаров в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском, Лазовском районах, а также Дальнегорске и Уссурийске.

Около 300 человек работают на тушении пожаров. Среди них - сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, Приморской поисково-спасательной службы, а также федерального резерва авиалесоохраны. В связи со сложной пожарной обстановкой режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявлен в Тернейском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском городском округе. Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Лесные пожары действуют в том числе в заповедниках края: площадь, пройденная огнем в Сихотэ-Алинском и в Лазовском заповедниках, по данным на четверг, составила 315 и 1,2 тысячи га соответственно.

Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье, за сутки в Приморье потушили девять пожаров.

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