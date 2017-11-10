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Уфологи: НЛО с инопланетянами прибудет на Землю 9-10 ноября

Сейчас корабль пришельцев летит на скорости 700 километров в час
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Британские уфологи заявили, что в ближайшее время нашу планету посетят пришельцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Специалисты даже установили дату визита инопланетян - 9 или 10 ноября, когда на Землю прибудет неизвестный летающий объект. Также, по данным уфологов, на борту летающей тарелки находятся десять или даже больше инопланетян.

По словам уфологов, сейчас корабль пришельцев летит на скорости 700 километров в час и уже завтра-послезавтра он окажется в акватории на территории Соединенных Штатов.

К такому выводу специалисты пришли после длительного мониторинга околоземного пространства.

Однако исследователи еще не выяснили, почему пришельцы решили познакомиться с Землей именно сейчас и какова цель их визита

Кстати, некоторые эксперты уверены в том, что пришельцы уже не раз бывали на Земле, в том числе на территории Якутии.

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