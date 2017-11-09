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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда

Генпрокуратура внезапно начала настаивать на продлении ареста
Фото: Алексей Воронин, газета Владивосток Фото: Алексей Воронин, газета Владивосток
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал прошедшее сегодня, 9 ноября, заседание Верховного суда РФ.

"Сегодня завершилось уже второе заседание Верховного Суда РФ по вопросу изменения территориальной подсудности нашего дела. Судья вновь не смог вынести решение из-за позиции прокуратуры, представитель которой внезапно заявил о ходатайстве о продлении нам ареста ещё на три месяца. Басманный суд закрывает глаза на подобные вещи от прокуратуры и следствия, удовлетворяя всё, но, надеюсь, Верховный суд РФ не опуститься до этого. Мы в свою очередь попросили суд перенести заседание до 15 ноября, в виду того, что впервые услышали об этом. Вот так бывает, ещё вчера ни о каком ходатайстве речи не было, а сегодня внезапно появилось. Впрочем, дошло до смешного, что прокурор пришла в суд без оригинала ходатайства и даже не смогла отдать копию адвокатам. В любом случае готовимся к следующему заседанию в надежде на высший судебный орган",- написал Игорь Пушкарёв на своей странице в ФБ.

Напомним, сегодня В Верховном суде России прошло заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Стоит отметить, что во время заседания Верховного суда РФ по определению территориальной подсудности представитель Генеральной прокуратуры РФ неожиданно заявила о необходимости продления ареста Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову, а также домашнего ареста Андрею Пушкарёву на три месяца.

Защита категорически не согласна с ходатайством прокуратуры и считает подобное требование незаконным. Более того, когда адвокаты попросили представить ходатайство в письменном виде, прокурор сказала, что его нет.

Адвокат экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва Александр Высоцкий сообщил, что дело Игоря Пушкарёва будет рассмотрено по существу только в середине января следующего года. 

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