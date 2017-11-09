Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году

Александр Высоцкий дал примерный прогноз развития уголовного процесса в ближайшие месяцы

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Адвокат экс-главы Влвдивостока Игоря Пушкарёва Александр Высоцкий дал РИА VladNews примерный прогноз развития уголовного процесса на ближайшие месяцы.

«15 ноября у нас состоится очередное заседание Верховного суда, и даже если в этот день будет вынесено итоговое решение, то срок обжалования по закону 10 суток, то есть до 25 ноября. В последующем материалы дела нужно будет передавать в апелляционную инстанцию и не ранее середины декабря возможно рассмотрение апелляции. Пока апелляционная инстанция решения не примет, никаких разговоров о рассмотрении по существу не будет», - резюмировал Высоцкий.

Таким образом, учитывая новогодние праздники, в лучшем случае рассмотрение дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова по существу начнётся не раньше середины января 2018 года. Однако, как отметил адвокат Высоцкий, сейчас намного важнее решить вопрос, где же всё-таки это дело будут рассматривать – во Владивостоке или в Москве.

Отметим, сегодня завершилось второе по счёту заседание Верховного суда по вопросу изменения территориальной подсудности, которое в итоге было перенесено из-за ходатайства прокуратуры о продлении ареста всем участникам процесса. Ранее Генпрокуратура направила в Верховный суд ходатайство, чтобы дело рассматривал не Ленинский суд Владивостока, а Тверской суд Москвы, что, по мнению защиты, незаконно.

Напомним, слушание в Верховном суде началось 8 ноября, а продолжилось 9 ноября. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.