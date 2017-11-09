​Адвокат Игоря Пушкарёва прокомментировал перенос заседания Верховного суда

По его словам, это вынужденная мера

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Защитник экс-главы Владивостока Константин Третьяков дал эксклюзивный комментарий корреспонденту РИА VladNews сразу после завершения сегодняшнего, уже второго, заседания Верховного суда РФ по изменению территориальной подсудности дела.

Дело в том, что очередной перенос заседания был связан с появлением ходатайства Генпрокуратуры РФ о продлении ареста всем участникам процесса на три месяца. В этой связи суд принял подобное решение для того, чтобы стороны могли подготовиться и сформировать свою позицию.

По словам адвоката Константина Третьякова, срок содержания под стражей всех участников истекает 30 ноября 2017 года, однако сегодня суд внезапно решил поставить вопрос о продлении срока содержания под стражей до февраля 2018 года.

«В связи с тем, что нам нужно время для подготовки собственной позиции по данному вопросу, мы попросили объявить перерыв до 15 ноября», - отметил Третьяков.