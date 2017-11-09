Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье

По данному факту был составлен административный протокол

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в Уссурийске на станции задержан подросток в неадекватным состоянии, который бегает по железнодорожным путям в легкой одежде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на станции Уссурийск.

В ходе проверки было установлено, что 17-летний учащийся одного из колледжей употребил несколько обезболивающих таблеток, под воздействием которых стал вести себя неадекватно.

Родители несовершеннолетнего рассказали инспекторам полиции, что ранее ничего подобного за своим сыном не замечали. В школе он характеризовался с положительной стороны.

В настоящее время в наркологическом диспансере проводится исследование для установления веществ, употребивших подростком.

В отношении подростка сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол.

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