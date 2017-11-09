Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока

На объездной трассе Владивостока произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.
Транспортное происшествие произошло на трассе Седанка-Патрокл.
По предварительным данным, водитель двигался на автомобиле Nissan March со стороны Снеговой пади в сторону Патрокла. На одном из поворотов машину занесло, и малолитражка врезалась в леерное ограждение.
В ДТП никто не пострадал.
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