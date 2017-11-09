Энергетики рассказали о причинах аварии на электросетях во Владивостоке

Около 15 тысяч приморцев остались без света в воскресенье, 5 ноября

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Произошедшая в воскресенье авария на электросетях во Владивостоке с последующим отключением 15 тыс. потребителей в Первомайском районе города произошла из-за строительного мусора, сброшенного на подстанцию "Чуркин". Такое предположение в четверг, 9 ноября, высказали сотрудники компании "Приморские электрические сети", сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

"Пятого ноября по вине строителей без света остались более 15 тыс. человек, из-за сбоя в подаче электроэнергии частично была нарушена работа городской системы тепло- и водоснабжения.Специалисты обнаружили на токоведущих частях подстанции полимерную пленку, используемую для защиты оконных рам. Единственным источником такого мусора могла стать стройплощадка 25-этажного здания, которая расположена чуть выше подстанции", - сообщили в пресс-службе компании "Приморские электрические сети".

Компания готовит письмо в прокуратуру о нарушении законодательства застройщиком, которое привело к отключению. В начале следующей недели письмо будет направлено в прокуратуру, до конца текущей недели письмо о недопустимости таких действий будет отправлено компании-застройщику, отмечается в документе.

Это уже не первый случай во Владивостоке, когда к отключению оборудования подстанции "Чуркин" приводят посторонние предметы. В 2016 году во время новогодних праздников на открытое распределительное устройство энергообъекта попали элементы хлопушки. Тогда без электроснабжения остались жители того же Первомайского района Владивостока.