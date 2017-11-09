Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье

В Приморье пропала женщина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
30 октября в вечернее время из дома в городе Уссурийск ушла Польская Анна, 1984 года рождения. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 33 года, рост 162 см, среднего телосложения, волосы рыжие, стрижка «каре».
Была одета: куртка зеленого цвета, джинсы синего цвета, полуботинки темно фиолетового цвета.
Особые приметы: на животе шрам после операции «кесарево сечение».
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анны, просят звонить по телефонам:
8 (4234) 32-30-31– ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102– полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
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