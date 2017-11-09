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Политика и экономика

Соль в России до конца года подорожает на 10%

Российские поставщики вынуждены сокращать отгрузку соли из-за нехватки вагонов для ее перевозки
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Уже к концу текущего года соль в России может вырасти в цене на 10%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Подорожание соли обусловлено дефицитом вагонов для ее перевозки, отметили в «Руспродсоюзе». Как заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексей Тюник, российские поставщики уже вынуждены сокращать отгрузку соли из-за нехватки вагонов для ее перевозки.

Как рассказал Тюник, на данный момент на рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава. Это приводит к тому, что производители вынуждены сокращать отгрузку соли. В результате объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.


Тюник предупредит, что если ситуация не поменяется в ближайшие несколько недель, то тарифы на доставку соли вырасту, но при этом на рынке будет возникать дефицит соли, из-за чего может подняться цена на данный вид продукции.

По словам коммерческого директора «Руссоли» Алексея Булычева, на сегодняшний день критическая ситуация наблюдается с поставками технической соли.

«На сегодняшний день только по нашей компании объем оплаченных, но не отгруженных вагонов составляет более 4 тысяч штук», - рассказал Булычев.

В РЖД прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что проблемы с вывозом продукции действительно наблюдаются. Но речь идет о нехватке подвижного состава для поставки технической соли.

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