Соль в России до конца года подорожает на 10%

Российские поставщики вынуждены сокращать отгрузку соли из-за нехватки вагонов для ее перевозки

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Уже к концу текущего года соль в России может вырасти в цене на 10%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Подорожание соли обусловлено дефицитом вагонов для ее перевозки, отметили в «Руспродсоюзе». Как заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексей Тюник, российские поставщики уже вынуждены сокращать отгрузку соли из-за нехватки вагонов для ее перевозки.



Как рассказал Тюник, на данный момент на рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава. Это приводит к тому, что производители вынуждены сокращать отгрузку соли. В результате объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.





Тюник предупредит, что если ситуация не поменяется в ближайшие несколько недель, то тарифы на доставку соли вырасту, но при этом на рынке будет возникать дефицит соли, из-за чего может подняться цена на данный вид продукции.



По словам коммерческого директора «Руссоли» Алексея Булычева, на сегодняшний день критическая ситуация наблюдается с поставками технической соли.



«На сегодняшний день только по нашей компании объем оплаченных, но не отгруженных вагонов составляет более 4 тысяч штук», - рассказал Булычев.



В РЖД прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что проблемы с вывозом продукции действительно наблюдаются. Но речь идет о нехватке подвижного состава для поставки технической соли.